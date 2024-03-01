Певица Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В нем она исполнила композиции, которые звучали на юбилейном концерте «P.S» в Кремлевском дворце в 2019 году.

Альбом тоже называется «P.S». Певица включила в него 20 песен, среди которых хорошо известные российским поклонникам «Святая ложь», «Монолог», «На коне», «Анестезия» и многие другие.

«Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не жду», – сказала сама Пугачева после завершающей альбом композиции.

Песни, которые певица записывала на студии «Салам» в ноябре прошлого года, в новый альбом не вошли. Звукорежиссер Игорь Лалетин ранее пояснял, что Пугачева делала запись «для личного пользования» и не собиралась включать их в релиз.

Напомним, по мотивам юбилейного выступления в 2019 году позже был снят фильм «Тот самый концерт».