82-летняя актриса Вера Алентова постоянно плакала на похоронах коллеги Александра Ширвиндта, умершего 15 марта. Она чуть ли не теряла сознание, с трудом держалась на ногах.

Дочь Алентовой Юлия Меньшова постоянно находилась рядом с мамой. Увидев ее состояние актриса усадила ее рядом с гробом покойного артиста.

«Он очень остроумный человек. И когда я с ним говорила о том, что тоже пишу книгу, то он мне сказал: “Ты имей в виду, что самое главное – это название! Подумай об этом”», — отзывалась Алентова об Александре Ширвиндте.

Вместе с ним она долго играла в постановке спектакля «Чевствование», а также снялась в сериале «Московский романс», который вышел на экраны в 2019 году.