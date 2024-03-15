Известная советская и российская актриса, народная артистка РФ Ольга Барнет скончалась незадолго до своего 70-летия. До сих пор точная причина ее смерти неизвестна. Пресс-служба Московского Художественного Театра имени Чехова, в котором работала актриса, сообщила о кончине Барнет в результате продолжительной болезни.

Близкая подруга Ольги Барнет, писательница Татьяна Бронзова рассказала, что в последний год своей жизни артистка испытывала сильные боли в ногах и трудности в передвижении. По словам Бронзовой, в последний раз она разговаривала с подругой за день до ее смерти. Она рассказала, что накануне своей кончины Барнет сообщила, что недавно выписалась из больницы после лечения, предположительно, от коронавирусной инфекции.

Ольга Барнет скончалась 25 июня 2021 года в возрасте 69 лет. Актриса не дожила до своего 70-летняи всего несколько месяцев. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

Известная своими многочисленными ролями в кино и театре. Самые популярные кинофильмы: «Солярис», «Перевод с английского», «Взлет», «Вознаграждение – 1000 франков» и другие.