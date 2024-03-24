Телеведущий и актер Сергей Светлаков рассказал, как с другом и племянницей бежал из Крокус Сити Холла.

Он пояснил, что с другими людьми забаррикадировал подручными средствами вход в коридор, надеясь, что террористы до них не доберутся. Однако через некоторое время в дверь начали ломиться. Тогда все уже попрощались с жизнью.

Но все оказалось прозаичнее, дверь в буквальном смысле снесли люди, которые пытались найти выход из здания.

После этого пошел дым, поэтому пришлось думать, как выбираться из «Крокуса». Помог один из сотрудников комплекса, который вывел их наружу. Все оказались на улице без верхней одежды и побежали, чтобы уйти подальше от здания.

Светлаков выразил соболезнования всем, пострадавшим в устроенном террористами аду.