История с пропажей 195 тысяч рублей у актера Сергея Маковецкого получила неожиданное развитие.

Напомним, ранее сообщалось, что в отеле Санкт-Петербурга у популярного артиста пропали деньги, которые охранник заведения поместил в сейф. В полицию позвонил неизвестный, который представился Сергеем Маковецким и заявил о пропаже, пишет «Фонтанка». Однако сам актер эту информацию не подтверждает.

«Ой, я знаю, о чем вы хотите спросить. Милая, уважаемая барышня, ответьте мне на вопрос: у нас все настолько здорово, что вы нашли тему вселенского масштаба, больше не о чем говорить? Ребятушки, милые, я вас очень уважаю, но простите за выражение, по-моему, вы все [сошли с ума] немножечко. До свидания, милая моя, хорошего дня», — заявил актер журналистке, связавшейся с ним по телефону.

Из высказывания Маковецкого так и не понятно, украли у него деньги или нет, так как артист не подтвердил, но и не стал опровергать факт кражи.