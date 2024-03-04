Актер Иван Охлобыстин высказался об Андрее Макаревиче (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Он заявил, что никогда больше не подаст руки музыканту, который пел для ВС Украины.

«Я у пионерского костра пел песни Макаревича — “Вот новый поворот…” Я, например, не подам руку Макаревичу после того, как он спел для ВСУ…» — заявил артист.

Также он назвал паразитами тех деятелей культуры, которые после начала специальной военной операции уехали из России. Охлобыстин отметил, что чувствует по отношению к ним только брезгливость. Сейчас они критикуют РФ и призывают к изменениям, хотя не имеют на это никакого морального права после своего бегства. Одновременно с этим они пытаются паразитировать на россиянах, выпрашивая «донаты» из-за блокировки монетизации YouTube.