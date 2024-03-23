В 2019 году у актера Николая Зазули, известного по сериалам «След», «Универ», «Воронины», «Интерны», обнаружили саркому. С тех пор актер пытается победить рак, а также расплатиться с долгами и отремонтировать единственную квартиру, пишет КП.

Актер признался, что ему пришлось взять микрокредит на похороны отца. Потом у него обнаружили рак. Из-за болезни скопился долг, который актер пытается выплачивать. Но пенсии по инвалидности в 15 тысяч не хватает даже на коммуналку, а на работу актера не берут из-за болезни.

Но Зазуля не сдается. Он выиграл суд у кредиторов, которые перекупили долг и накрутили на него бешенные проценты. Ищет силы и возможность, чтобы отремонтировать квартиру в Рославле Смоленской области.

Трагично, что бороться с кредиторами и раком актеру приходится в одиночестве. У него не осталось ни друзей, ни родных. «Никого у меня не осталось, собственно говоря», признался актер в беседе с репортером издания.