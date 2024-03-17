На Угледарском направлении, которое остается одним из самых приоритетных для ВС РФ, самолеты ВКС используют планирующие авиабомбы для уничтожения вражеских опорных пунктов.

Военный эксперт Владимир Ераносян пояснил, что Угледар – это крупный логистический центр Донбасса, который Россия намерена взять под контроль в кратчайшие сроки. Именно поэтому сейчас задействуется авиация с мощными бомбами, ровняющими с землей позиции противника.

Эксперт также рассказал, что после освобождения Марьинки ВС РФ начали продвижение не только к Угледару, но и к Курахово, где засел крупный украинский гарнизон.

Сейчас дело идет к окружению Угледара – ВС РФ продвигаются у Новомихайловки, расположенной северо-восточнее города, а также у населенного пункта Шевченко. При этом наземные силы получают мощную поддержку авиации. Для атак на опорники ВСУ используются бомбы ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-1000, которые уничтожают самые укрепленные районы противника.