Кровавый теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал настолько сильное возмущение в обществе, что адвокаты, назначенные представлять интересы подозреваемых в атаке на концертный зал, получают угрозы о расправе. Им угрожают «отрезать уши» и жестоко расправиться с членами их семей. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

«Чудовищное преступление электризовало людей. Но это тест на правовую культуру. Право – универсально. Защита предоставляется подозреваемым в любых преступлениях. И презумпция невиновности, и стандарты защиты распространяются на всех без исключения», – приводит слова адвоката Генри Резника автор материала.

Примечательно, что согласившиеся на защиту обвиняемых в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» адвокаты не знали, чьи интересы будут представлять в суде. Причем по закону каждому преступнику полагается адвокат, поэтому в любом случае были бы назначены защитники для проведения судебного заседания.