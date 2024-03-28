80-летняя вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская знает о трагедии в концертном зале, который носит имя ее почившего супруга. Однако с ней не обсуждают трагедию и призывают репортеров воздержаться от расспросов. Такое заявление сделала гендиректор Фонда Муслима Магомаева М. Косарева.

Косарева сказала, что Тамара Синявская безусловно знает о той трагедии, которая случилась в «Крокусе» 22 марта. Однако сотрудники Фонда любят и оберегают 80-летнюю вдову артиста от любых излишних волнений. Расспросы о трагедии точно не прибавят ей здоровья, сказала Косарева в беседе с Газетой. «Ограждать» Тамару Ильиничну от переживаний вполне нормально, считает глава Фонда.

Поэтому Косарева призвала репортеров не беспокоить вдову Магомаева расспросами, которые связаны с терактов. В том числе воздержаться от просьб прокомментировать выход альбома с перепетыми песнями артиста, который появился в Сети 28 марта.