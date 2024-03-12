В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония награждения премии «Оскар», которая, по традиции, переросла в вечеринку для голливудских звезд Vanity Fair. Многие знаменитости удивили и порадовали поклонников своими великолепными нарядами, но особое внимание привлекла 61-летняя кинодива Деми Мур. Она появилась на мероприятии вместе со своими дочерьми – Румер, Скаут и Таллулой. Звездное семейство охотно позировало перед фотокамерами.

Несмотря на свой возраст, многие подчеркнули, что Деми Мур затмила на вечеринке многих молодых красавиц. Актриса надела облегающее атласное платье шоколадного оттенка с глубоким вырезом в зоне декольте. Свой образ знаменитость дополнила золотым клатчем, чокером в тон к платью и массивными серьгами. Актриса отдала предпочтение неброскому макияжу с акцентом на глаза. Волосы знаменитость зачесала на одну сторону.

Поклонники актрисы выразили небывалый восторг, отметив, что Деми смотрится со своими дочерьми не как мать, а как сестра.