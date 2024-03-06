Популярная голливудская кино-дива, 48-летняя Шарлиз Терон появилась на благотворительном мероприятии Desert Smash в образе тинейджера. Для благотворительного вечера, состоявшегося 5 марта в Калифорнии, знаменитость выбрала белую теннисную мини-юбку, фиолетовую футболку с принтом благотворительной организации белые кроссовки. Волосы актрисы были уложены в небрежные локоны, а макияж – ненавязчивый нюд.

Соответствующие фотографии актрисы опубликовало британское издание Daily Mail. Поклонники актрисы восхитились ее внешностью, отметив, что актриса выглядит на свой возраст просто изумительно и молодо.

Ранее Шарлиз Терон дала интервью изданию Allure, во время которого заявила о несправедливости двойных стандартов красоты в отношении голливудских артистов в возрасте старше 40-ка лет. По словам актрисы, ей неприятна общепринятая концепция, согласно которой мужчины актеры с возрастом становятся «изысканными винами», а женщины – «срезанными цветами».