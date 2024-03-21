Жители башкирского городка Октябрьский простились с Марселем Хисаевым, который погиб при участии в боевых действиях в зоне проведения российской спецоперации.

Городские власти рассказали, что Марсель Хисаев после окончания первой школы перебрался в Екатеринбург, где устроился электромонтажником. После начала спецоперации молодой башкир подписал контракт с Минобороны и отбыл на передовую. Он стал наводчиком отделения мотострелков, проявив в ходе выполнения боевых задач решительность и смелость.

Боевое задание 17 февраля оказалось для рядового Хисаева последним. Проститься с ним в родном городе пришли близкие и друзья. Они заверили, что Марсель навсегда останется в памяти горожан примером героизма и мужества русского солдата. В последний путь бойца проводили со всеми воинскими почестями.