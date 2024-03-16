Украинский снаряд попал в частный дом в Белгородской области, в результате чего погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал о разговоре с шокированным отцом девочки, который тоже пострадал в результате вражеской атаки. У мужчины диагностировали отравление угарным газом, ожоги и черепно-мозговую травму. Отец погибшей доставлен в больницу.

Также обстрел спровоцировал возгорание в двух частных домов в Белгороде, пожарные уже ликвидировали пламя. В поселке Разумном зафиксированы повреждения кровли в двух домах. Также в областном центре в двух частных и нескольких многоэтажках взрывной волной выбило окна.

ВСУ продолжают террористические атаки на Белгород, причем целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, частные и многоквартирные дома.