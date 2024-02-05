Звезды эстрады 90-х годов прошлого столетия стали «восстали из пепла» и стали больше зарабатывать благодаря отъезду многих популярных артистов из страны. Об этом сообщило издание «Известия».

Главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов пояснил, что большинство звезд дискотек 90-х – это опытные профессионалы. Они десятилетиями ведут концертную деятельность, отлично умеют заводить публику. Их имена до сих пор на слуху.

Так, Кай Метов, по словам его концертного директора Вадима Приймака, организовывает выступления со стоимостью билетов от 1 до 3,5 тысяч рублей. В последнее время его доходы выросли почти на четверть.

Также стали больше зарабатывать Юрий Лоза и Алиса Мон, Наталья Гулькина и Григорий Гладков, группа «Комбинация» и другие артисты.

Сафронов пояснил, что хотя причиной новой волны популярности является стечение обстоятельств, однако рынок все же берет свое. Ведь промоутеры видят, кто привлекает больше внимания и берутся именно за этих артистов.