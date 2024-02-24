Турецкий актер Бурак Озчивит, получивший бешеную популярность у российских зрителей благодаря своей роли в сериале «Великолепный Век», приехал в Россию. Актер сыграл во многих турецких сериалах. Но самые известные в нашей стране – это «Великолепный век», «Основание: Осман», «Черная любовь», «Королек птичка певчая».

Бурак Озчивит стал приглашенным гостем на киноконцерте «Музыка турецких сериалов», который прошел 20 февраля в Crocus City Hall. Артист рассказал, что приехал в Россию уже, наверное, в 10-й раз. Однако он навсегда запомнил свой первый визит в Москву.

«Помню, когда приехал еще моделью, вышел на улицу со стаканчиком кофе — и он замерз. Я всем в Турции об этом рассказывал!» – рассказал Озчивит.

Помимо выступления в Crocus City Hall актер пообщался с журналистами и с российскими поклонниками во время визита в Санкт-Петербург.