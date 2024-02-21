Популярная российская актриса театра и кино Марина Александрова решила сменить российскую зиму на солнечные Мальдивы, отправившись туда с семьей в отпуск. Данной информацией актриса поделилась со своими подписчиками в личном блоге.

«Когда я первый раз попала в такие края, мне было 20 лет, я принимала участие в проекте “Последний герой”, и наша встреча с океаном была многочасовой высадкой на остров. Именно после участия в программе я сформулировала, что у каждого есть свой остров, где хочется скрыться, когда кажется, что серому небу нет конца… окружив себя любимыми, я сбежала. Пусть в жизни наших детей солнечных дней будет больше», – написала Александрова.

Напомним, что звезда таких популярных сериалов как «Бедная Настя» и «Екатерина» воспитывает в браке с режиссером Андреем Болтенко двоих детей: 8-летнюю дочь Екатерину и 11-летнего сына Андрея. Звездная пара постоянно живет в Санкт-Петербурге.