Участника популярного реалити-шоу Александра Гобозова приговорили к реальному тюремному сроку. Два месяца он ожидал суда под домашним арестом, но 21 февраля стало известно, что в ближайшее время Гобозов отправится в колонию и пробудет там полтора года.

Информацию о реальном тюремном сроке Гобозова подтвердил его адвокат М. Исмаилов. Юрист рассказал, что 21 февраля Пятигорский райсуд признал 41-летнего участника «Дома-2» виновным в разбойном нападении (часть 2 статьи 162 УК РФ).

Ближайшие полтора года Гобозов проведет за решеткой. Адвокат завил о несправедливости вердикта, который он обжалует. От других комментариев для репортеров «СтарХит» Исмаилов отказался.

Ранее адвокат рассказывал суть дела. По его словам, неизвестный мужчина через посредницу вымогал у Гобозова деньги, угрожая близким Александра. Тот пытался выяснить у посредницы данные вымогателя, а когда она отказалась, несколько раз ударил ее.

После этого Гобозова арестовали на 10 суток по административному обвинению, но 12 октября открыли уголовное дело и посадили под домашний арест на 2 месяца. Гобозов мог получить до 10 лет тюрьмы, но отделался полутора годами в колонии общего режима.