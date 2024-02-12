Популярная британская актриса Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», впервые показалась на публике со своим возлюбленным, английским аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Звездная пара появилась на вечеринке, организованной в честь празднования Китайского Нового года. Софи Тернер появилась на мероприятии в элегантном облегающем сером платье, подчеркивающем стройную фигуру актрисы. Свой образ звезда «Игры престолов» дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках, цепочкой, массивными серьгами, распущенными волосами и макияжем с розовой погодой.

Избранник актрисы Перегрин «Перри» Джон Дикинсон Пирсон пришел на вечеринку в черном бархатном костюме, белой рубашке, классического кроя брюках и туфлях. В ноябре прошлого года пару впервые увидели вместе, когда они целовались в Париже.