Актриса Ольга Дибцева стала во второй раз мамой 13 февраля, сообщил СтарХит со ссылкой на агента звезды «Холопа».

Известно, что Дибцева опять родила девочку. Мамочка и малышка чувствуют себя хорошо, заверил агент. Другие подробности он рассказать отказался. В авторском тг-канале Ольга признавалась, что старается максимально зафиксировать в памяти период беременности.

Особенно ее волнуют дни перед родами, когда кажется, что ты стоишь «одной новой в параллельном мире», из которого вот-вот появится «новый Человек». Фанаты переживали за состояние беременной Ольги, ведь она признавалась, что год назад во время съемок «Семейки» с трудом выбралась из «дикой депрессии».

В 2019 году у актрисы родилась старшая дочь Серафима. Ее отец – бизнесмен Роман Бочаров. С ним Ольга развелась после пяти лет супружества.

Теперь у Дибцевой новый мужчина, о котором актриса предпочитает не рассказывать. Известно лишь, что его зовут Евгений, и он является отцом второй дочери актрисы. В декабре Ольга показывала округлившийся живот и подтверждала, что беременна от нового избранника.