Актер Артур Смольянинов (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), прославившийся в России после выхода фильма «9-я рота», переквалифицировался в ресторанного певца. В Латвии, куда он сбежал после начала специальной военной операции, актер поет собственные песни.

Телеграм-канал Russian Fox рассказал, что Смольянинов создал группу cheLovek, с которой выступает в латвийских кафе. Он называет коллектив «камерным-камерным» творческим союзом.

Ранее актера разыграли известные пранкеры «Лексус» и «Вован». Они связались с ним от имени главы ОП Украины Андрея Ермака и предложили перебраться в Киев, а также выступить перед военнослужащими ВСУ. Артист согласился даже на смену гражданства и поинтересовался, можно ли сразу перевозить на Украину семью.