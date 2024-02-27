Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» уже прозвали «охотником на дронов». Расчет самоходки в очередной раз продемонстрировал, насколько ЗРПК эффективно ликвидирует вражеские «птички».

Тг-канал «Запорожские фронт» показал кадры боевой работы ЗРПК «Тунгуска» на Артемовском фронте. Расчет самоходки быстро выявил вражеский БПЛА «Лелека-100» и сбил его из 30-мм пушки, которая способна достать цель на удалении до четырех километров. Пушка делает 5000 выстрелов в минуту, поэтому кажется, что на вражескую цель обрушиваются огненные потоки.

ЗРПК «Тунгуска» имеет в запасе 8 ракет «земля-воздух» дальностью до 10 км. Но для уничтожения вражеских дронов ракеты обычно не применяются. Они пригодятся для перехвата вражеских ракет. Экипажи самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» обеспечивают надежное прикрытие наземных подразделений от воздушных атак врага.