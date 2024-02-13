Конфликт на Украине был развязан с подачи Соединенных Штатов, поэтому ответственность за гибель людей несут президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский, заявил американский обозреватель Джексон Хинкл.

В социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) журналист написал, что Байден и Зеленский виновны в гибели сотен тысяч людей на Украине. Американский лидер также ответственен за происходящее на Ближнем Востоке, где также ежедневно умирают люди.

«Байден и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху виновны в гибели мирных жителей на территории Палестины», – цитирует Хинкла агентство ТАСС.

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что военная помощь Украине, отправляемая западными странами, не меняет ситуацию на поле боя, но способствует затягиванию конфликта и гибели еще большего количества людей.