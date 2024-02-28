Украинский гарнизон в Авдеевке находился много лет, но не нашел времени подготовить оборонительные линии к западу от города. Именно поэтому на данном направлении ВС РФ сейчас освобождают один населенный пункт за другим, заявил киевский пропагандист Юрий Бутусов.

Он прокомментировал заявления политического руководства страны о «мощных укреплениях» за Авдеевкой и назвал их враньем. Сейчас отступающие подразделения вынуждены копать траншеи в чистом поле вручную. В промерзшем грунте, буквально на ходу.

«Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов», —возмущенно заявил Бутусов.

Он также отметил, что к западу от Авдеевки ситуация становится критической для ВСУ, российские военные уже взяли Ласточкино и движутся дальше, преодолевая отчаянное, но совершенно бесполезное сопротивление украинских подразделений. При этом у Киева нет никакого адекватного плана дальнейших действий.