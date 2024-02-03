Проведенная в 1962-1963 годах административная реформа Н. С. Хрущева позволила инженерам, художникам и техникам на местах воплотить в жизнь свои идеи. Сформированные в результате реформы Советы народного хозяйства получили возможность создавать собственные предприятия. В автомобильной промышленности самым ярким и неординарным творением совнархозов стал микроавтобус Старт.

Идея создать десятиместный микроавтобус с кузовом из стеклопластика возникла у начальника главного автотракторного управления Северодонецкого совнархоза В. Антонова. В работе над новым для СССР автомобилем работали выпускники Харьковского автодорожного института (ХАДИ). Яркий и запоминающийся дизайн создал Ю. Андросов.

В основе микроавтобуса лежит платформа ГАЗ-21 Волга, от которой взяли элементы подвески, 3-ступенчатую коробку переключения передач и двигатель объемом 2,45 литра на 70 лошадиных сил. Примечательно, что багажный отсек у десятиместного микроавтобуса располагался сзади, как у легкового автомобиля в кузове «седан».