«Умные» российские авиабомбы ввергли в панику всю Украину. Они способны уничтожить любую позицию ВСУ и остаются неуязвимыми для ПВО, заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

В интервью для The Wall Street Journal он отметил, что ВКС РФ сбрасывали по 60-80 планирующих авиабомб. Очень часто боевики ВСУ реагировали на них слишком поздно и не успевали спрятаться в укрытие, попадая под удар.

Жорин также рассказал, что удерживать Авдеевку было гораздо сложнее, чем Артемовск в прошлом году. Боевики ВСУ сетуют на невозможность оставить позиции хотя бы на время, на полное отсутствие времени. Если раньше они могли как на Западе съездить домой даже из самой горячей точки, то сейчас об этом пришлось забыть.