После концерта Сергея Лазарева в Сыктывкаре 65-летняя Лидия Витальевна Утяшева стала знаменитостью. Ее прозвали «диско-бабушкой» за зажигательные танцы, которые пенсионерка устроила. Оказалось, что позитив Лидии Витальевны настолько зажигательный, что она станцевала на одной сцене с Киркоровым, а также отжигала на концерте Агутина и Лепса.

Тг-канал Shot рассказал, что при всем позитиве пенсионерки жизнь у нее сложная и безрадостная. Она ютится в крошечной комнате общежития, где есть только кровать и шкаф. Телевизор и другие привычные вещи для «диско-бабушки» несбыточная мечта. Как и поездка в Москву на концерт к какой-нибудь звезде. В родном городе она старается не пропускать ни одно выступление. Сердобольные охранники знают ее, понимают, что денег на билет при пенсии в 15 тысяч у «диско-бабушки» нет, поэтому пускают бесплатно. Местные жители помогают продуктами и деньгами.

Лидия Витальевна осталась без родных. Она инвалид с детства, но не унывает, пытается наняться на временную работу, чтобы немного подзаработать. Кстати, Сергей Лазарев уже объявил поиски «диско-бабушки». Певец в авторском тг-канале сообщил, что хочет помочь пенсионерке всем необходимым.