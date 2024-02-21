Жителя Белгорода обвинили в поддержке Украины из-за появления на его крыше желто-синего тента. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Подъем».

Сообщается, что жители домов, расположенных на одной из улиц Белгорода, пожаловались на появление на крыше одного из соседних строений огромного сине-желтого полотна, напоминающего флаг Украины. Местная жительница опубликовала соответствующее фото в соцсетях и призвала местные власти отреагировать на действия своего соседа, ведь подобное нельзя допускать в связи с текущими событиями.

Владелец дома отрицает связь тента на крыше с украинским флагом. По словам мужчины, он застелил крышу таким тентом, какой у него был и предложил недовольным предоставить ему тент другого цвета, например красного, чтобы переставить полотна и получить флаг России. Кроме того, он отметил, что его тент состоит из трех цветов: синего, желтого и белого. Такие цвета, по словам мужчины, присутствуют на флаге Агинского автономного округа Бурятии.