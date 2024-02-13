Женщина из Авдеевки трое суток шла через линию соприкосновения, чтобы попасть в Донецк к родственникам. Об этом опасном путешествии она рассказала корреспонденту РИА Новости.

Вместе с отцом она присоединилась к группе жителей Авдеевки, которые хотели попасть к гостинице «Царская охота» на улице Ленина. Данная территория уже находится под контролем российских военных. Люди попали под минометный обстрел и пожилой отец женщины погиб. Остальные спрятались в укрытие, чтобы переждать удары ВСУ.

Женщина предложила идти к авдеевскому повороту в сторону Донецка, но другие участники группы отказались, так как вокруг по-прежнему были прилеты и все горело. Тогда она сама пошла вперед и по пути пересекла линию соприкосновения.

«Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора никакого. Над моей головой постоянно держалось два беспилотника, которые надо мной висели. Отстали, только когда я дошла до поста русских военных. Может быть, поняли опасность, что их могут снять», – рассказала жительница Авдеевки.

С блокпоста ВС РФ женщину отвезли в Донецк, но предварительно накормили. Она назвала чудом, что добралась до родственников без единой царапины, хотя шла через зону активных боевых действий. Когда погиб отец, она находилась буквально в двух метрах от него, поэтому осталась жива.