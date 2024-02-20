Жительница Авдеевки Любовь Николаевна поделилась своей историей и рассказала, почему не уехала из города. По словам пенсионерки, она не могла бросить на произвол судьбы своих животных. Также она отметила, как жила в постоянном страхе из-за ВСУ, проверяющие мобильные телефоны у местного населения.

Женщина рассказала, что у нее есть дочь, живущая в Липецкой области. Но она запретила ей звонить, ведь боялась, что ВСУшники могут найти в ее телефоне российские номера.

«Полтора года не общались. Попросила дочку не звонить, потому что думали, (украинские солдаты) проверят телефон, а там российские номера», – поделилась Любовь Николаевна.

По словам пенсионерки, киевский режим отключил подачу всех коммуникаций в городе еще весной 2022 года. Изначально выдавалась гуманитарная помощь, но ее выдача прекратилась в октябре 2023 года. Оставшееся в городе местное население питалось тем, что смогло вырастить на огородах. А новости узнавали благодаря российскому радио.