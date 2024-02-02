Город Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине полностью обесточен в результате атаки дронов-камикадзе «Герань». Об этом заявили представители компании «Укрэнерго».

После удара выявлены серьезные повреждения одной из подстанций города. В результате от системы электроснабжения отключены как частные потребители, так и промышленные предприятия.

На подстанции в данный момент работают специалисты ГСЧС и самой НЭК «Укрэнерго». Пока они лишь проводят осмотр оборудования и оценивают повреждения. Сразу после этого будет начат ремонт.

Ранее украинский портал «Зеркало недели» сообщил, что над Кривым Рогом в ночь на 2 февраля было обнаружено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. Позже раздалась целая серия взрывов.

Кроме того, дроны-камикадзе атаковали Кировоградскую и Николаевскую области, воздушная тревога объявлялась и в других регионах Украины.