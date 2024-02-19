Пошехонский районный суд Ярославской области вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя Юрия Иванова по делу об убийстве своего знакомого, бойца прибывшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает портал 76.ru со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры.

«В процессе распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес молодому человеку 2 удара топором в область головы и шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После совершения преступления подсудимый лег спать в соседней комнате, а утром сообщил об убийстве в единую дежурную службу и был задержан сотрудниками полиции», – следует из сообщения прокуратуры.

В соответствии с решением суда 48-летний Юрий Иванов был осужден за убийство 27-летнего мобилизованного Андрея Огурцова из деревни Федорково. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.