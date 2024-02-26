Киев разработал новый план действий ВСУ на поле боя и новый главком ВСУ Александр Сырский лучше своего предшественника подходит для его реализации. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер заявил, что не может раскрывать детали плана и добавил, что смена руководства украинской армии – это один из этапов его реализации.

Также Зеленский высказался в том духе, что его решения о назначении новых руководителей ВСУ – «это наш внутренний момент».

Напомним, 8 февраля Валерия Залужного на посту главкома ВСУ сменил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. До настоящего момента он уже успел отметиться сдачей Авдеевки и нескольких других населенных пунктов.