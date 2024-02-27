Украинский президент В. Зеленский прокомментировал заявление французского коллеги Э. Макрона, который ранее не стал исключать вероятность введения натовских подразделений на украинские территории.

Зеленский заявил, что слова Макрона, в которых «не исключается» отправка на Украину натовских солдат, является «хорошим знаком». Заявление украинского президента приводит Agence France-Presse.

Сразу после слов Макрона о том, что страны НАТО могут быть вынуждены отправить на Украину своих солдат, различные источники начали объяснить, что же именно имел ввиду президент Франции.

Так, Bloomberg со ссылкой на неназванный источник писал, что Макрон говорил про солдат, которые отправятся на Украину защищать зарубежных инструкторов. Схожее заявление сделал глава МИД Франции С. Сежурне. Он заявил, что некоторые виды военной помощи, которые Киев получает от НАТО, могут потребовать присутствия на территории Украины западных военных.