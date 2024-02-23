На пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове президент Украины Владимир Зеленский вновь предъявил Западу претензии. Он заявил, что поставки вооружений и боеприпасов далеко не всегда осуществлялись своевременно и в оговоренных объемах.

Также он заявил, что именно срыв Западом поставок стал одной из причин провала контрнаступления украинской армии. Практически во всем остальном она все делала правильно и «совершила много важных вещей».

Зеленский в ходе брифинга не смог ответить на вопрос о плане «Б» для Украины на случай прекращения западных поставок. Он довольно самоуверенно заявил, что «нужно будет поискать нечто похожее».

Ранее украинский лидер высказался о выборах на Украине. Он заявил, что закон запрещает их проводить при военном положений.