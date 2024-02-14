Президент Украины Владимир Зеленский отправляется в новое европейское турне, которое как раз совпадает по срокам с традиционной Мюнхенской конференцией по безопасности. Он намерен навестить Париж, Лондон и Берлин.

Цели украинского лидера вполне понятны – выступить перед большим количеством западных политиков и выпросить еще хоть немного денег и оружия для ВСУ.

«Зеленский, скорее всего, будет выступать за увеличение военной помощи в ходе визитов в Берлин, Париж и, возможно, Лондон в рамках быстрого турне на этой неделе, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности», – подтверждает это предположение немецкое издание Tagesspiegel.

Кроме того, журналисты отмечают приглашение на Мюнхенскую конференцию мэра Киева Виталия Кличко, который приедет в Европу вместе с Зеленским. Об этом ранее заявлял и руководитель мероприятия Кристоф Хойсген.

В этом году конференция по безопасности в Мюнхене пройдет с 16 по 18 февраля. Отмечается, что официально никто пока не подтвердил участие в ней украинских политиков.