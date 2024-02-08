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Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что главком ВСУ Залужный отправлен в отставку из-за провала летнего контрнаступления. Также он фактически обвинил генерала в изменениях настроения украинского общества.

По словам Зеленского, после провального контрнаступления на Запорожском и Донецком направлениях «украинцы перестали верить в победу». Обновление Вооруженных сил якобы должно продемонстрировать, что они «способны побеждать».

Напомним, вместо Валерия Залужного на пост главнокомандующего ВСУ назначен Александр Сырский. 58-летний уроженец Владимирской области учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. С 1993 года служит в украинской армии.

Именно Сырского считают на Украине «творцом» локальных успехов в Харьковской области осенью 2022 года. Кроме того, он осуществлял вывод ВСУ из Дебальцевского котла в ходе антитеррористической операции в 2015 году.