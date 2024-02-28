Пока мировые лидеры критикуют президента Франции Эммануэля Макрона за высказывание о возможном вводе войск на Украину и заявляют, что не собираются отправлять своих солдат, президент Украины Владимир Зеленский называет это «хорошей идеей».

France-Presse пишет, что для Зеленского заявление Макрона стало «конкретным шагом» к поддержке Украины. Вот только даже в самой Франции заявили, что президент страны имел в виду отправку войск совсем не для участия в боевых действиях, как мечтает украинский лидер.

Напомним, ранее сенатор Совфеда Константин Косачев заявил, что даже если войска НАТО войдут на территорию Украины не для участиях в боях, они в любом случае станут законной целью для ВС России. При этом он подчеркнул, что это лишь его личное мнение, решения будут приниматься только Верховным главнокомандующим.