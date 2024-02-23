Украинские власти готовятся к новому контрнаступлению ВСУ на фронте в 2024-м году, а также к «сюрпризам» для России в акватории Черного моря. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе интервью корреспонденту американского новостного телеканала Fox News.

«Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. … Тезисно: юг очень важен; защитить восток. … Чтобы продолжить нашу “историю” в Черном море, мы это сделаем. … Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы», – заявил украинский президент.

Примечательно, что заявление Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению прозвучало на фоне неудач украинской армии на фронте. Недавно ВСУ бежали со своих позиций в Авдеевке. При этом на Артемовском, Марьинском, Запорожском, Купянском и Южно-Донецком направлениях российская армия успешно продвигается вперед.