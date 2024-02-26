Проблемы с одобрение законопроекта о выделении военной помощи ВСУ в Конгрессе заставили украинского президента Владимира Зеленского сомневаться в искренности поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом президент Украины заявил в беседе с корреспондентом NBC.

«Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», – заявил Зеленский.

По его словам, без выделения военной помощи со стороны США украинская армия будет нести значительно большие потери личного состава, что приведет к потере новых территорий. При этом украинский президент надеется, что в случае победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа поддержка Киева со стороны Вашингтона не снизится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке в 2024 году к новому контрнаступлению на фронте, а также о неких «сюрпризах» для России в акватории Черного моря.