Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене заявил, что Киев может перестать считать Соединенные Штаты своим стратегическим партнером.

По его словам, таким партнером США остаются только пока предоставляют помощь. Если сейчас они будут искать альтернативные варианты, то такое партнерство Киев не устраивает.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», – цитирует Зеленского ТАСС.

Он также добавил, что не считает позицию Конгресса, который никак не может принять решение о выделении средств на военную помощь Украине, предательской. Но если США – это стратегический партнер Украины, то они «не могут позволить себе» не предоставить новый пакет помощи.