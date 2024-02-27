Неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке подразделений сухопутных войск НАТО на территорию Украины свидетельствует о скором крахе ВС Украины на фронте. Об этом в своем материале пишет украинское издание «Страна».
«Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий на Украину», – написал автор материала.
По словам автора статьи, словам Макрона также могут быть адресованы лидерам европейских стран и обществу с целью одобрения дальнейших поставок военной помощи Киеве.
«С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласиться с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом иначе нам с Россией придется воевать самим», – резюмировал автор статьи.