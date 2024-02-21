Западные СМИ в очередной раз делают безосновательные заявления о передаче Ираном России баллистических ракет. Так, агентство Reutersсо ссылкой на мифические анонимные источники заявляет о 400 боезарядах класса «земля-земля», уже якобы полученных РФ.

Речь идет о ракетах Zolfaghar с дальностью 300-700 километрах и боезарядах малой дальности Fateh-110. Передачу этих ракет России Запад уже упоминал в прошлом году.

Сейчас западные СМИ заявляют, что поставки начались в январе после встречи военного руководства КСИР и ВС РФ в Москве и Тегеране. С тех пор ракеты якобы отправлялись в Россию уже четырежды.

«Военное обозрение» отмечает, что доказательств агентство не приводит, поэтому это снова фейковая новость. Но даже если Тегеран и поставлял бы Москве ракеты, он имеет на это полное право. Ограничения, введенные в действие Совбезом ООН давно закончились, а соблюдать санкции США и ряда европейских держав Иран не обязан, так как является независимым государством и не состоит с ними в каких-либо альянсах.