Россия предпримет все необходимые меры, чтобы террористы киевского режима были привлечены к ответственности. Об этом заявил агентству ТАСС замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что атака на самолет Ил-76 над Белгородом – это очередной террористический акт киевского режима. За минувшие два года Украиной было совершено множество других военных преступлений.

Среди них Галузин назвал обстрелы Белгорода и Донецка, атаки на Крымский мост, покушение на писателя Захара Прилепина, убийства Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Все виновные в этих и других террористических актах будут обязательно найдены и привлечены к ответственности, заявил Галузин.

Напомним, ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в самолете Ил-76, сбитом американской системой Patriot, не было украинских пленных. Это явная ложь, рассчитанная на «внутреннего потребителя», так как все экспертизы проведены, а личности военнопленных идентифицированы.