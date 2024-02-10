Действующие власти Молдавии повторяют ошибки киевского режима, стремясь превратить страну в антироссийский плацдарм, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он особо подчеркнул, что РФ при этом не представляет для страны никакой угрозы.

По словам Галузина, народ Молдавии тоже не поддерживает антироссийскую политику официального Кишинева и всячески протестует против ее распространения.

Замглавы МИД посоветовал молдавским властям прекратить заигрывать с безопасностью. Он отметил, что последствия «партнерства» с НАТО Кишинев легко может увидеть в соседней стране, то есть на Украине.

Ранее стало известно, что власти Молдавии хотят ускорить интеграцию украинских беженцев. Для этой цели большая часть центров, которые открывались для них в начале специальной военной операции, будет закрыта.