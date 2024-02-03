В нескольких анонимных телеграм-каналах появились записи телефонных разговоров главкома ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что это те самые данные, которые удалось получить до обнаружения прослушки в кабинете генерала в конце 2023 года.

Авторы тг-каналов выложили в Сеть текстовую расшифровку разговоров Залужного в период с 27 ноября по 3 декабря. В них генерал не особо стесняется в высказываниях, особенно говоря о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Нет, ну ты лицо то его видел? Он отсталый. Вся страна смеется», — заявил главком ВСУ советнику ОП Михаилу Подоляку.

«Пусть садится в свой голубой вагон и ******* (уезжает)», — цитирует «АиФ» расшифровку другого разговора Залужного.

За то время, пока в кабинете генерала стояла прослушка, он успел обозвать главу государства «криворожским имбецилом» и «сопляком», «фифой» и «моссадиком», множеством других кличек, большинство из которых – это нецензурные высказывания.

Ранее в Белом доме согласились с желанием Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ, поэтому Киев думает, кто мог бы занять этот пост.