Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала эпизод с Дмитрием Кулебой, затянувшимся в прямом эфире сигарой.

Она напомнила, что сразу после этого ведущий на украинском языке сообщил: «Мы Вас чуем».

«Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», – пошутила Захарова.

Напомним, эпизод произошел, когда ведущий украинского телемарафона попытался выйти на связь с Мюнхеном, где сейчас находится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИД в этот момент жадно затянулся сигарой, поэтому его моментально убрали из эфира.

Напомним, ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александо Сырский вывели войска из Авдеевки не для сохранения жизни солдат. Просто они не способны воевать без денег, текущих с Запада в их карманы.