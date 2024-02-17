За «кровавую дурь Зеленского и всей его банды» приходится расплачиваться жителям Соединенных Штатов и Европы, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев перестанет считать США стратегическим партнером, если Вашингтон перестанет оказывать ему военную помощь. Также украинский лидер заявил, что Соединенные Штаты не могут не принять решения в пользу Украины.

Ранее Захарова отметила, что Зеленский и новый главком ВСУ Александр Сырский выводят войска из Авдеевки совсем не спасения жизней солдат. На самом деле они могут воевать только за огромные деньги, поток которых идет прямиком в их карманы. А выделять средства ЕС и США уже не особо торопятся.