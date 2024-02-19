Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале рассказал, что американские аналитики в Вашингтоне и украинские власти пытаются угадать, где будет нанесен новый удар ВС РФ. Для них очень важно получить информацию об этом, так как в противном случае окончательный разгром не заставит себя ждать.

После взятия Авдеевки ВС РФ активизировалось под Часовым Яром, где на головы боевиков каждый день летят авиабомбы. Штурмовики постоянно увеличивают натиск, заставляя пехоту ВСУ отходить все дальше.

Также российские военные раскачивают ситуацию на Запорожском направлении. Здесь они бьют не только по передовым, но и по тыловым позициям ВСУ. Но будет ли это местом главного удара, Киев сказать не может. Как и решить, стоит ли вводить резервные силы либо поберечь их для других целей.

Под Купянском тоже продолжаются бои и складываются они не лучшим для ВСУ образом. Но и это направление назвать главным Киев не может.

По мнению эксперта, для РФ сейчас главное обмануть противника, заставить его поверить, что одно из направлений является основным и нанести удар совсем в другом месте. Это позволит обеспечить быстрое продвижение и свести к минимуму потери.