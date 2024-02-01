Певец и автор песен Юрий Лоза в честь своего 70-летия дал интервью агентству РИА Новости. Он откровенно ответил на множество вопросов, один из которых относился к артистам, попавшим в эпицентр скандала после «голой» вечеринки у Анастасии Ивлеевой.

Лоза не стал прогнозировать, удастся ли Филиппу Киркорову, Лолите Милявской и другим артистам быстро реабилитироваться после скандала. Он считает, что в любом случае должно пройти время.

«Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать. Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное», – пояснил композитор.

Напомним, после вечеринки в клубе Mutabor, на которую Настя Ивлеева потратила 3,6 миллиона рублей, участников мероприятия вырезали из всех новогодних шоу и заменили в фильмах. Также по всей стране отменяются концерты с их участием.